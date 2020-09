Un vergognoso atto vandalico ha sfregiato la marna di Punta Bianca. Nelle scorse ore qualche imbecille ha danneggiato la bianca marna con della vernice. Questo è un atto gravissimo e penalmente rilevante, poichè compiuto in un bene tutelato paesaggisticamente e con un vincolo di immodificabilità, già dal lontano 2001.

Mareamico ha presentato ai Carabinieri una denuncia per danneggiamento e inoltrato un esposto alla Regione, alla Soprintendenza, alla Capitaneria, al Sindaco ed alla Procura di Agrigento.

Ecco il video:



The post VIDEO-La denuncia di Mare Amico: Sfregiata la marna di Punta Bianca first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa