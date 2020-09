Ennesima fuga tentata dal centro d’accoglienza, la Villa Sant’Andrea di Valderice. La notizia è di ieri: un giovane tunisino, nel tentativo di fuga, sarebbe volato giù da una finestra della struttura. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Sant’Antonio dove adesso è ricoverato in gravi condizioni dopo aver riportato diversi traumi.

Il migrante, presumibilmente, apparteneva a un gruppo di altri ragazzi che sarebbe riuscito nell’intento di lasciare l’hotel. Alcuni di loro, infatti, avrebbero raggiunto a piedi la località balneare di Lido Valderice.

The post Valderice, avrebbe tentato la fuga dal centro d'accoglienza: grave un migrante first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









