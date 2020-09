Uccisa dal fratello perchè amava un trans 

Maria Paola Gaglione, 20 anni, percorreva la provinciale Cancello-Caivano in motorino con il compagno Ciro Migliore, un ventiduenne nato donna e diventato uomo, quando è stata speronata dallo scooter del fratello Michele Gaglione, 30 anni. L’uomo non aveva mai accettato la relazione della sorella con un trans. Maria Paola ha sbattuto contro il tubo di un impianto d’irrigazione ed è morta sul colpo. Ignorando la sorella priva di sensi, Michele s’è poi scagliato contro Ciro l’ha colpito ripetutamente. Arrestato dai carabinieri, il Gaglione ha detto: «Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là che ha infettato mia sorella che è sempre stata normale». Ora è in carcere, accusato di omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia (venerdì sera sulla provinciale Cancello-Caivano, in provincia di Napoli).

Ciro Migliore oggi è intervistato da Repubblica:

