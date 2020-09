Trapani, il primo giorno di scuola al “Calvino”. Le interviste 

Autocertificazione, mascherina e ingresso scaglionato per scongiurare assembramenti.

E’ cominciato così, a Trapani, il nuovo anno scolastico per gli studenti delle Superiori.

Un anno didattico tra paure, incertezze, ma anche tanta voglia di ricominciare.

Questa mattina ci siamo recati all’istituto tecnico commerciale Salvatore Calvino dove abbiamo ascoltato il responsabile del plesso Luigi Clemente e i genitori degli alunni per capire il loro stato d’animo e come si è preparata la scuola per affrontare un anno didattico anomalo.













