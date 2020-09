Sui social spunta un profilo falso a nome Baldassare Meli. L’invito della parrocchia a segnalare questo episodio

La parrocchia di Santa Lucia a Castelvetrano ha diramato una nota per fare sapere a tutti che qualcuno nella giornata di oggi ha usato il nome di Don Meli ed ha cominciato a chiedere l’amicizia a tanti carpendo la loro buona fede.

“Questa mattina qualcuno ha avuto il piacere di aprire un nuovo profilo facebook a nome Baldassarre Meli con la stessa data di nascita del nostro don. Né la famiglia né i più stretti collaboratori di don Meli hanno autorizzato questa cosa o ne sono artefici, vi chiediamo pertanto di NON ACCETTARE RICHIESTE né di scrivere su questo PROFILO FALSO- si legge nella nota della parrocchia- Siamo certi che don Meli trova già il modo di comunicare con noi senza usare facebook che non amava molto. Grazie a tutti coloro che capiranno e concorderanno che è stata un’idea di pessimo gusto. Chi ha accettato ha pensato a …









Leggi la notizia completa