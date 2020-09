SSD Dattilo 1980, si dimette il DS Giuseppe Scarcella: «Lascio con amarezza»

Terremoto in casa SSD Dattilo 1980. È notizia di ieri le dimissioni dell’ormai ex DS Giuseppe Scarcella. Alla base di tale decisione vedute opposte tra Scarcella e mister Ignazio Chianetta: «Nelle ultime riunioni – parla in esclusiva ai nostri microfoni Giuseppe Scarcella – si sono acuite sempre più alcune divergenze su cui inizialmente avevo deciso di soprassedere, e quindi già esistenti. Ho deciso di dimettermi, non c’erano più le condizioni per andare avanti».

Lo storico traguardo della D, l’imminente inizio del campionato fissato al 27 Settembre ma le premesse, dal punto di vista societario, in casa Dattilo non sono affatto buone: «Si stanno facendo cose non ponderate – rilancia Scarcella – come la campagna acquisti. Non si possono provinare giocatori, metterli sotto contratto per poi ricredersi». «Il Dattilo non può permettersi di fare il passo più lungo della gamba al momento». Scarcella non risparmia nemmeno il presidente, Michele Mazzara: «Avrei preferito incontrarlo di …









Leggi la notizia completa