Sorpreso ad appiccare un incendio. I Carabinieri di Trapani arrestano un piromane 

Nella giornata di sabato 12 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto SCHIFANO Fabrizio, ericino classe 1991 per il reato di incendio.

Nell’ultimo periodo, visti i numerosi incendi che hanno devastato il nostro territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha aumentato il controllo del territorio coordinando una serie di servizi mirati proprio al contrasto degli incendi nelle aree rurali più soggette al rischio.

In uno di questi servizi dedicati è stato bloccato Schifano Fabrizio mentre era intento ad appiccare incendi in più parti ai lati di una strada comunale. Le fiamme interessavano circa un ettaro di terreno parte di cui coltivata a piante secolari di uliveto.

Nella circostanza, l’incendio veniva domato dai vigili del fuoco di trapani unitamente ai militari di quest’Arma, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente per la presenza di folta vegetazione secca e facilmente infiammabile. L’arrestato, …









