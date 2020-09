Sicilia, da domani all’Agenzia delle Entrate si accede solo con appuntamento

Da domani 15 settembre cambiano le modalità di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il canale primario rimarrà quello online, ma per le pratiche che non possono essere lavorate via web, sarà necessario prenotare un appuntamento. Con questo nuovo metodo gli utenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza code, attese e soprattutto assembramenti.

Il vecchio sistema verrà via via sostituito dall’accesso programmato e solo alcuni casi più urgenti potranno essere trattati anche senza appuntamento.









