Sicilia, Cgil denuncia: “Grave crisi del lavoro. Meno occupati e più inattivi”

“I dati Istat del II trimestre 2020 confermano la gravità della crisi economica in Sicilia, con un andamento peggiore rispetto al resto del Paese, cosa che ci fa dire che il governo regionale deve intanto darsi subito da fare per spendere i residui dei fondi strutturali e i fondi previsti dalla finanziaria regionale, pari a 1,4 miliardi”.

Lo dice il segretario regionale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, commentando la rilevazione congiunturale dell’Istat: II trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. L’istituto centrale di statistica rileva una perdita di posti di lavoro del 5,5% rispetto al 3,6% del dato nazionale, con una diminuzione degli occupati di 76 mila unità (da 1.384.000 a 1.308.000). Il tasso di occupazione in Sicilia scende al 39,6% (era il 41,7% nel II trimestre del 2019)”.

Diminuisce anche il tasso di disoccupazione passando dal 20% al 15,6% “ma questo – spiega Beppe Citarrella, responsabile del Cerdfos – accade a causa dell’aumento del numero degli inattivi che segnano un + 151.000, di …









