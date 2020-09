Piove molto forte su Marsala: strade allagate, disagi in città 

Dalle 14 e 30 piove molto forte su Marsala. Analogamente a quanto è successo ieri in altre città, come Trapani e Alcamo, sta venendo giù una pioggia improvvisa e molto intensa, che mette a dura prova la tenuta delle strade cittadine.

Allagamenti si registrano un po’ dappertutto, soprattutto in Via Trapani, Via Salemi, Via Mazara. In alcune zone della città è saltata anche la corrente.

Immancabili, ormai, l’allagamento dei sottopassi, come quello di Via Ugdulena che vedete in questa foto. La pioggia è accompagnata da tuoni molto forti e fulmini.

Secondo le previsioni, temporali improvvisi potrebbero alternarsi a delle schiarite per tutto il pomeriggio.

Segnalate situazioni di disagio a redazione@tp24.it o alla nostra pagina Facebook.









