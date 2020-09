La terra continua a tremare. Solo pochi minuti fa altre 2 scosse di terremoto sono state percepite nel territorio del trapanese.

La prima si è verificata nella zona di Vita con magnitudo 3.5, esattamente

29 minuti, ad una profondità di 14 km.

La seconda subito dopo alle 6:48 con magnitudo 3.1 a due km Da Salemi, ad una profondità di 18 km.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

The post Paura nel trapanese. Altre due scosse di magnitudo 3.5 e 3.1 first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









