Mazara. Al via i lavori di efficientamento energetico nella scuola elementare e materna di viale Olanda

Grazie al contributo annuale di 170mila euro del Ministero dell’Interno

Iniziano oggi per concludersi entro 60 giorni i lavori per l’efficientamento energetico del plesso scolastico, elementare e materna, di viale Olanda che fa parte dell’Istituto comprensivo “Boscarino-Castiglione”. I lavori sono finanziati dal Ministero dell’Interno che attraverso il piano di riparto del Ministero dello Sviluppo Economico assegna ogni anno al Comune di Mazara del Vallo 170mila euro in base ai dati Istat. Con l’attuazione del progetto approvato dalla Giunta con deliberazione n. 124 del luglio 2020 i lavori consentiranno l’installazione di nuovi infissi a taglio termico e di un nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico nel plesso di viale Olanda. Tali lavori non influiranno sulle attività e le lezioni nel plesso.

Ne dà notizia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Michele Reina a seguito della stipula del verbale di consegna dei lavori, che è avvenuta oggi tra …









