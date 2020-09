Martedi 15 settembre allerta gialla in provincia di Trapani

Il dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana ha diramato, per la giornata di domani martedi 15 settembre 2020, l’allerta gialla per la provincia di Trapani a causa di condizioni meteo avverse. Nel dettaglio, la misura si deve al rischio idrogeologico e idraulico dovuto alle precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli o moderati”. Temperature senza variazioni di rilievo.

