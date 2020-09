Marsala, scrive Emmanuele sullo sport nella politica

Quando si parla di sport generalmente la prima cosa che ci viene in mente è un incontro di boxe, il campionato appena terminato ma pochi si soffermano su ciò che rappresenta e racchiude in se realmente la parola sport.

Lo sport è: Disciplina – salute – inclusione- valori-regole-fiducia-scuola. Ma se andiamo più a fondo lo sport è ancora di più: Sport + Promozione del territorio + Salute = Stile di vita

Lo sport è fiducia – La fiducia in sé ed una positiva identità personale sono elementi fondamentali per l’instaurarsi di rapporti sociali positivi; inoltre le attività caratterizzate da regole concorrono a migliorare la capacità di interagire con gli altri.

Mediante lo sport la persona con disabilità può mettersi in gioco e sperimentarsi, imparare a controllare il proprio corpo, sviluppare il senso di autoconsapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità.

Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché …









Leggi la notizia completa