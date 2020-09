Marsala, salta il tombino per la pioggia e l’auto dei Vigili Urbani ci finisce dentro

Questa volta l’aiuto lo hanno chiesto loro, i vigili urbani di Marsala.

Una Fiat Grande Punto, in dotazione ad una pattuglia del comando della polizia municipale, è finita dentro un tombino saltato a causa della pioggia del primo pomeriggio di oggi, ed è rimasta incastrata senza possibilità di svincolarsi.

Gli agenti sono stati costretti a far intervenire un carro attrezzi (foto pubblicata su fabebook sulla pagina Sei di Marsala Ojeee) e solo così è stato possibile tirar fuori l’auto. In soccorso dei colleghi, anche un’altra pattuglia per regolare il traffico e consentire al carro attrezzi di tirare fuori l’auto dal tombino.









