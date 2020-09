   Marsala, riecco i comitati elettorali. Adamo sta con Dugo. Polemica ospedale

Si inaugurano i comitati elettorali a Marsala, che si prepara spedita al voto.

ProgettiAmo Marsala ha presentato la lista, con i 24 candidati, ha presenziato il fautore del Movimento, Paolo Ruggieri, che è anche indicato assessore nella giunta di Massimo Grillo. In listai anche Vanessa Titone, che è stata consigliera nel 2012.

Una lista, ha tenuto a sottolineare Ruggieri, non carata su uno o due candidati ma allestita dando a tutti la possibilità di giocarsi la partita, una chiara determinazione: quella di vincere a primo turno.

Ruggieri ha optato per la presentazione del simbolo civico e non quello di Diventerà Bellissima, la questione è legata al mancato ingresso in coalizione della Lega.

E proprio ieri pomeriggio la Lega ha tenuto un incontro dibattito sulle rinnovabili, sull’agricoltura e sul turismo, l’hanno definito Green Deal Europeo.

Sempre nella giornata di ieri il candidato sindaco della Lega, Giacomo Dugo, ha incassato l’appoggio …









