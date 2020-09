Marsala, Giulia Adamo sceglie Giacomo Dugo: «Unico competente e capace»

Dopo un’attenta riflessione, ancora una volta l’On. Adamo decide di non essere indifferente alle sorti della città. In questa strana campagna elettorale causa covid-19, la Adamo rompe gli indugi e fa quella che in politica si può definire una “scelta di campo”. Sceglie il candidato Giacomo Dugo, la persona, l’uomo, il professionista.

“Torno a ribadire – dichiara la Adamo – che per me non è più tempo di scegliere un partito. Bisogna credere nelle persone, nei progetti. L’unico che sta dimostrando di aver un progetto serio, capacità e competenza è il Prof. Dugo”.

La scelta dell’ex Presidente della provincia di Trapani è motivata dalla mancanza di consistenza politica dei candidati apparentemente più strutturati, ma poco efficaci.

“Da una parte abbiamo un Sindaco – continua la Adamo – che ancora non riesce a dare delle risposte ai cittadini, sempre le stesse tra l’altro. Il guasto alle condutture idriche di …









Leggi la notizia completa