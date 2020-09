Disagi sulla via Trapani di Marsala. Ruggiero Falcone ci segnala che la strada, che era stata asfaltata due mesi fa, dotandola di un’apposita segnaletica orizzontale, adesso viene riasfaltata creando enormi disturbi. Soprattutto per chi va in bici o in moto.

Naturalmente, disagi e disturbi che vengono accresciuti dalle piogge di questi giorni.









