Marsala “bella fitusa”, i rifiuti in spiaggia vicino all’Escondido e quelli al molo Florio

Per Marsala “bella fitusa”, pubblichiamo anche oggi l’ennesimo abbandono di rifiuti in città.

In particolare, sono due le segnalazioni dei nostri lettori che, collaborano attivamente nella denuncia di quanto avviene in lungo e in largo nel territorio comunale, da quando alcuni anni fa abbiamo iniziato questa campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e della città.

La prima segnalazione (prima parte della gallery fotografica) riguarda un abbandono di sacchetti di rifiuti in spiaggia, al litorale Sud, nei pressi del Lido Escondido. Le foto parlano da sole…. La seconda, invece, si trova nei pressi del “molo Florio”, proprio di fronte all’ingresso della cantina omonima, luogo, dove, ogni giorno sono decine i turisti che parcheggiano in quell’area per fare la visita allo stabilimento.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









