Forti disagi nella viabilità in diverse zone della provincia di Trapani dopo il violento nubifragio che si è abbattuto questo pomeriggio.

In alcune zone collinari si sono registrati smottamenti e frane, con fango e detriti che hanno invaso le strade. Come successo ad Alcamo. Smottamenti e fango sulla strada in zona Sasi, sulla statale 113 e all’imbocco dell’A29 a Segesta, come mostrano le foto.









