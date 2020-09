Lettera aperta a Massimo Grillo: “Alcuni chiarimenti sul suo programma per Marsala”

Gent.mo Sig. Grillo,

mi preme innanzitutto ringraziarLa per l’opportunità concessa a tutti di prendere parte “virtualmente” alla Sua conferenza stampa di presentazione del programma (scelta quanto mai condivisibile viste le dovute precauzioni dettate dai potenziali rischi derivanti dall’attuale situazione sanitaria). Premesso ciò mi permetto di condividere con Lei e con la Sua intera coalizione alcuni aspetti che ritengo meritevoli di chiarimenti e approfondimenti e che, per ovvi e comprensibili motivi, i “Cinque minuti al Massimo” e le conferenze stampa in streaming non consentono di dettagliare.

Di seguito gli aspetti, ad oggi, per i quali mi piacerebbe avere un cortese riscontro:

A) “Governance” / “Giunta Young” / “Democrazia deliberativa”: come da odierna conferenza stampa questi sono alcuni dei cardini del “metodo” innovativo di amministrare Marsala che contraddistinguerà la Giunta.

A.1 Governance.

Da quante persone sarà costituito il team di esperti e professionisti che affiancherà la giunta? Quando scioglierà la riserva …









Leggi la notizia completa