L’Elzeviro di Bonagiuso: “Quando un fratello ammazza la sorella. Accade in Italia nel 2020

È successo ancora. In Italia, in Campania, la bella Campania. Un ragazzo di 25 anni voleva “curare” la sorella, che aveva una relazione con un transessuale.

Così li ha inseguiti, loro sulla moto, abbracciati, e lui in auto, contorto nella sua rabbia. Li ha speronati, da maschio “meridionale” cazzuto e rigoroso, che sa quello che fa… e mentre la sorella moriva sul colpo, sull’asfalto, a un metro dalla sua rabbia, lui, quello che voleva impartire i suoi “valori” a suon di mazzate, neanche se ne è accorto, mentre prendeva a menare l’amante, che “ha portato sulla brutta strada” la sorella.

Lui neanche se ne è accorto che ha appena ammazzato la sorella. No. Lui è stato troppo impegnato a curare a suon di speronamenti, inseguimenti, e ora mazzate, quella che i suoi “valori” considerano una malattia. Una malattia. Nell’anno del Signore 2020.

Lui è il maschio di casa, quello …









Leggi la notizia completa