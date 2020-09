Il terremoto a Salemi, ansia in città: troppe scosse in pochi giorni 

Ci mancava anche questa. Salemi è una delle città più colpite da coronavirus. Nella prima fase dell’epidemia è stata addirittura proclamata zona rossa. Poi, a fine Agosto, è scoppiato il caso della Giummara, il ristorante dal quale è partito un focolaio che ha fatto impennare in pochi giorni i casi, non solo a Salemi. Adesso ci si mette pure il terremoto. La terra ha tremato parecchio, negli ultimi giorni, quattro volte solo stamattina. L’epicentro tra Salemi e Vita.

Il Sindaco Domenico Venuti si è messo subito al lavoro. Non ci sono danni, ma il centro operativo della Protezione civile comunale resta attivo: “Ho dato mandato alla Protezione civile comunale di verificare le vie di fuga e i luoghi di raccolta previsti dal Piano comunale di Protezione civile. Siamo in contatto costante con la Centrale operativa della Protezione civile regionale per seguire l’evoluzione degli eventi”.









