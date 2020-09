Il ricatto dalla Libia all’Italia, “liberate i nostri “calciatori” e liberiamo i marittimi”

“Restituiteci i nostri calciatori e libereremo i marittimi e i pescherecci mazaresi”, è questa l’incredibile richiesta che arriva dalla Libia.

I 18 marittimi mazaresi e i due pescherecci bloccati da oltre dieci giorni nel porto di Bengasi, rischiano di diventare ostaggi da scambiare con quattro presunti “calciatori”, rinchiusi in realtà in carcere in Italia dopo l’arresto nel 2015 e le condanne a 30 anni di reclusione, sia in Corte d’Assise che Cassazione, con l’accusa di traffico di migranti e omicidio.

La richiesta alle autorità italiane non arriva dal traballante Governo di Tripoli, comunque riconosciuto dall’Onu, ma da alcuni ambienti vicini al generale della Cirenaica Haftar. Alcuni parenti dei quattro trafficanti stano manifestando da giorni chiedendo la liberazione dei quattro. Si tratterebbe secondo la loro versione di quattro calciatori che si trovavano a bordo di quelle imbarcazioni giunte in Italia, con lo scopo di raggiungere la Germania e trovare fortuna nei campionati di calcio …









