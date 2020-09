[FIC] Azzurri nuovamente a Sabaudia per preparare l’Europeo assoluto

ROMA, 14 settembre 2020 – Da oggi, e fino al 4 ottobre, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato a Sabaudia, tra uomini e donne, ben 61 atleti, di cui 47 appartenenti alla categoria Senior e 14 a quella Pesi Leggeri. Questo è l’ultimo raduno stagionale per la Nazionale Olimpica, durante il quale saranno definiti e varati gli equipaggi che parteciperanno al Campionato Europeo Assoluto programmato a Poznan (Polonia) dal 9 all’11 ottobre. Quello di Poznan, dopo l’Europeo Under 23 svoltosi a Duisburg, in Germania, con l’Italia cha ha conquistato 14 medaglie (5 ori, 6 argenti, 3 bronzi) e vinto la classifica per nazione, è il secondo appuntamento internazionale che si svolge dopo gli annullamenti e le cancellazioni dovute alla pandemia da covid-19. Di seguito gli atleti convocati:

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Emanuele Capponi, Emanuele Fiume, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino ( …









Leggi la notizia completa