Emergenza idrica in viale Regina Elena, nella zona del porto di Trapani. A lanciare l’allarme è il presidente Asvitur.

“Raccolgo – dice Giacomo Li Causi- in questi giorni tantissime lamentele di una parte degli abitanti del centro storico, in questo caso di quelli residenti in via Regina Elena che, incredibilmente ancora una volta rimangono a secco di acqua. Nessun avviso da parte di nessuno , nessuna comunicazione, solo le taniche vuote e la speranza che da un momento all’altro arrivi acqua a casa”. Per far fronte alla carenza, in molti hanno dovuto far ricorso alle autobotti private. “ Una situazione surreale – commenta Li Causi – visti gli inviti continui, dovuti al diffondersi del pericoloso virus covid 19, a lavarci continuamente le mani. E allora noi abitanti di via Regina Elena ci uniamo al grido di “Se l’acqua ce la mandate saremo tutti contenti non solo di lavarci le mani, ma con essa di …









Leggi la notizia completa