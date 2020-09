Coronavirus, i dati aggiornati nel trapanese. Sono 211 i positivi 

Sono 211 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l’Asp di Trapani, confermando come rispetto alla giornata di ieri ci siano tre nuovi contagi in più, due di questi casi positivi sono a Marsala

Le persone positive al Covid-19 sono così distribuite nelle varie città: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 12; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 23; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 42, Santa Ninfa 6; Trapani 42; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino1.

Aumentano i ricoverati, ora sono 13 e nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare obbligatorio si trovano attualmente 198 persone, mentre i decessi totali sono 6. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati dall’Asp di Trapani 26.706 tamponi, 10.017 test sierologici su personale sanitario e 1.734 test per ricerca antigene.

Continua l'attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19. L'eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo









