Coronavirus, 208 i positivi nel trapanese. Oggi si torna in classe

Aumentano a 208 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Uno in più rispetto a sabato scorso, contando il decesso della donna di Salemi.

Questa la distribuzione dei casi per città. Alcamo 18, Buseto 14, Calatafimi 9, Castellammare 6, Castelvetrano 10, Erice 8, Marsala 21, Mazara 11, Partanna 11, Salemi 42, Santa Ninfa 6, Trapani 42, Valderice 6, Vita 2, San Vito 1, Petrosino 1. Sono sei in totale i deceduti dall’inizio dell’emergenza. Si trovano in isolamento obbligato 199 persone, i ricoverati non in terapia intensiva sono 9.

I dati siciliani – Sono 61 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Nell’Isola sono stati effettuati 2726 tamponi. In aumento i nuovi contagiati dunque, rispetto ai 44 di ieri con oltre 4000 tamponi eseguiti. Gli attuali positivi salgono a 1793: 1656 dei quali in isolamento domiciliare. 137 invece i ricoverati in ospedale (3 in più), di cui 17 in terapia intensiva. I guariti sono invece 14. Purtroppo si registra un nuovo decesso per Covid-19, avvenuto all’ospedale Civico di Palermo: è la vittima numero 290 della pandemia in Sicilia. Dall’ …









Leggi la notizia completa