Casal di Principe. Mezzo kg di cocaina in casa: arrestata

Il blitz dei carabinieri nell’appartamento della spacciatrice: trovati anche 1240 euro in contanti e un bilancino di precisione

Nel pomeriggio odierno, in Casal di Principe, i carabinieri della Stazione di San Cipriano D’aversa e del radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una 39enne di origini nigeriane, regolare sul territorio nazionale.

La donna, pregiudicata per reati in materia di stupefacenti, a seguito di una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di complessivi 479 gr di cocaina suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di 1240 euro in banconote di piccolo taglio.

L’arrestata è stata tradotta presso la casa circondariale di Lauro (Av).









Leggi la notizia completa