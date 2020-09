Attiva Sicilia: “Più controlli sul grano importato”

“Questa vicenda del grano la dice lunga sulla spregiudicatezza di alcuni speculatori disposti a ogni trucco pur di aggirare le norme sulla tutela alimentare. Ecco perché è opportuno che le leggi siano sempre più dettagliate e i controlli sempre più rigidi”.

La denuncia di Attiva Sicilia arriva sul tavolo del presidente Musumeci attraverso una mozione la cui prima firmataria è Valentina Palmeri. La circolazione del grano riguarda anche il consumo siciliano oltre che i centri di stoccaggio dell’isola.

Il caso che Attiva Sicilia mette in evidenzia ha origine a Foggia, da una nota di Confagricoltura che ha fatto scattare l’allarme. Importanti trader compravano grano duro estero, quasi certamente di dubbia qualità visto il prezzo d’acquisto, per rivenderlo a commercianti locali. Singolare la dicitura in fattura: grano duro naz, dove il naz, giocando sull’inganno, dovrebbe significare nazionale. L’esatta dicitura invece dovrebbe essere “grano duro nazionalizzato”, che …









