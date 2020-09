Atti intimidatori nel Belìce, condannati Fogazza e Nicolosi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Maria Cristina Sala, ha condannato – col rito abbreviato – Attilio Fogazza di Gibellina alla pena di 6 anni e 10 mesi e Niccolò Nicolosi di Vita, a 10 anni e 4 mesi. Ai due imputati, pur essendogli stata riconosciuta l’attenuante per avere collaborato con la giustizia, sono stati interdetti in perpetua da pubblici uffici e sono stati condannati sia a risarcire economicamente le parti civili costituite che al pagamento delle spese processuali.

I due erano imputati nell’inchiesta condotta per far luce il loro coinvolgimento e responsabilità di aver fatto parte di Cosa Nostra (unitamente, tra gli altri, a Matteo Messina Denaro e Scimonelli Domenico Giovanni) e di aver partecipato a diversi atti intimidatori eseguiti tra gli anni 2008 e 2012 nella Valle del Belice. Tra i vari atti intimidatori c’è stato quello ai danni di Nicola Clemenza, Presidente dell’Associazione “Libero Futuro Antiracket”; a …









Leggi la notizia completa