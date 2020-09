“Questa mattina qualcuno ha avuto il piacere di aprire un nuovo profilo facebook a nome Baldassarre Meli con la stessa data di nascita del nostro don. Né la famiglia né i più stretti collaboratori di don Meli hanno autorizzato questa cosa o ne sono artefici, vi chiediamo pertanto di NON ACCETTARE RICHIESTE né di scrivere su questo PROFILO FALSO”

Lo rende noto la parrocchia di Santa Lucia sul proprio profilo facebook ufficiale. “Siamo certi che don Meli – scrivono dalla parrocchia – trova già il modo di comunicare con noi senza usare facebook che non amava molto. Grazie a tutti coloro che capiranno e concorderanno che è stata un’idea di pessimo gusto. Chi ha accettato ha pensato a noi parrocchia ma vi assicuro che NON SIAMO NOI”

Attenzione, sui social un profilo falso di Don Meli









