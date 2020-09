Associazione a delinquere finalizzata a truffa: arrestate 4 persone nel casertano

Nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri della Stazione di Frignano (CE) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di quattro soggetti: due uomini, rispettivamente di anni 28 ed anni 20 e due donne di anni 50 ed anni 32, il primo destinatario di custodia in carcere, gli altri ristretti agli arresti domiciliari, tutti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, condotte commesse in via perdurante dall’anno 2018 tra le province di Napoli e Caserta.

Il provvedimento scaturisce dalle immediate indagini avviate nel febbraio 2018 dai militari dell’Arma a seguito della ricezione di una denuncia per truffa sporta dai titolari di una concessionaria di rivendita e noleggio autovetture ubicata in Villa di Briano (CE) i quali esibivano delle inserzioni di vendita autovetture …









