[Amministrative 2020] Campobello. Inizio anno scolastico: gli auguri del candidato sindaco Gaspare Passanante

Il candidato a Sindaco Avv. Gaspare Passanante, con l’inizio del nuovo anno scolastico dà il suo augurio alle famiglie, agli studenti ed ai docenti e un affettuoso e speciale augurio a tutti i bambini che affrontano per la prima volta questa importante avventura del sapere fondamentale per la vita. E’ una occasione per me per ribadire il mio personale impegno a sostenere e valorizzare il ruolo della scuola come luogo di incontro, di studio di relazione , come fondamentale luogo di formazione della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del futuro.

Partecipate con impegno ed entusiasmo alla vita scolastica, considerate la scuola come uno dei luoghi importanti e indispensabili per la vostra crescita umana, culturale e sociale, per maturare in modo armonioso ed integrare la vostra identità morale e civile, nell’unità, nella solidarietà, nella legalità, nella democrazia, nel rispetto dell’altro, della diversità, dell’ambiente e del …









