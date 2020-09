AIA Trapani, l’arbitro trapanese Conticello inserito nel progetto UEFA Talent & Mentor

Ancora altri giovani talenti e promesse nel trapanese, questa volta nel mondo calcistico. Nella giornata di domenica, infatti, il giovane arbitro Giuseppe Savio Conticello è stato inserito nel progetto “UEFA Talent & Mentor” per la Stagione Sportiva 2020/2021.

Il programma Talent e Mentor è un progetto richiesto dalla UEFA e ha come obiettivo l’individuazione e la formazione di alcuni arbitri in possesso di caratteristiche che ne rendano interessanti le prospettive future. Per il calcio a 5 nella regione Sicilia sono stati scelti tre arbitri: il giovane concittadino Conticello, Crapanzano della sezione di Agrigento e Vetri della sezione di Enna. Per essere ammessi bisogna avere meno di 27 anni e avere una militanza al CRA (Comitato Regionale Arbitri) di massimo due anni o essere un nuovo immesso – come l’arbitro trapanese Conticello -. Le scelte della Commissione Regionale, gestita dal Presidente Michele Cavarretta, sono state fatte in base ai risultati dei test atletici …









