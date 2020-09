18 pescatori sequestrati a Bengasi: appello dei familiari al Governo italiano e al Generale Haftar. A Bengasi si parla di uno “scambio”

Grande preoccupazione ma al tempo stesso fiducia che i propri familiari possano al più presto tornare a casa. Questo è quanto espresso dai familiari dei diciotto pescatori mazaresi riuniti ieri mattina con gli armatori dei motopesca “Antartide” e Medinea” sequestrati lo scorso primo settembre da militari libici a circa 35 miglia a nord di Bengasi. Oltre agli equipaggi dei due motopesca in stato di fermo vi sono anche Giacomo Giacalone e Bernardo Salvo rispettivamente comandante e primo ufficiale dei motopesca “Anna Madre” e “Natalino” (registrato a Pozzallo ma con equipaggio mazarese) riusciti a sfuggire alla cattura quella stessa serata. Tutti e diciotto marittimi si troverebbero “ospiti” in una villa mentre i due pescherecci ormeggiati nel porto della capitale della Cirenaica. Fra i familiari anche figli di alcuni marittimi tunisini imbarcati sui due motopesca che hanno rivolto anche un appello in arabo chiedendo, insieme a donne e figli dei marittimi mazaresi allo …









