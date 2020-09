“Una punta di Sal”. Omini e quacquaracquà…

“Omini mezzi omini ominicchi pigliainculo quacquaracquà”. Questa è la declinazione dell’umanità in cinque categorie descritte nel “Il giorno della civetta” (Torino, Einaudi 1961) di Leonardo Sciascia.

Ecco il brano in cui il padrino mafioso Mariano Arena esprime il suo rispetto per il protagonista del romanzo, il capitano Bellodi: «Io ho una certa pratica del mondo – dice don Mariano- ; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini. E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. Ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. …









