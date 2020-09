Tre giovani promesse dell’Asd Castelvetrano Selinunte in prova alla Reggina

Nei giorni scorsi abbiamo più volte parlato dell’Asd Castelvetrano Selinunte, siamo stati i primi a lanciare il grido d’allarme sulle condizioni nelle quali erano costretti ad allenarsi, allarme poi ripreso anche da altre testate giornalistiche ma ormai ci siamo abituati ad “ispirare” gli altri. Il nostro appello ha sortito qualche effetto e pare che già ad inizio settimana dovrebbe esserci l’attesto confronto con l’amministrazione per provare a risolvere il problema. Oggi invece vogliamo parlare di calcio per delle belle soddisfazioni.

nella foto Alessandro Floridia e Salvatore Bucceri

Tre giovani promesse uscite dalla società in queste settimane stanno effettuando degli stage di prova presso il centro sportivo Sant’Agata della Reggina, gloriosa squadra calabrese che vanta ben 9 campionati in seria A e che dopo qualche anno di purgatorio in serie C è tornata in serie B proprio quest’anno. Da ieri il piccolo Daniele Ala, classe 2006, si …









Leggi la notizia completa