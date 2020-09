Trapani, prima pioggia e soliti allagamenti

È bastata un’ora di pioggia a rendere inaccessibili alcune vie. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video con protagonista via Marsala allagata.

Non si sa ancora se l’allagamento causerà problemi all’apertura, disposta domani, di via Capitano Sieli che collega via Marsala con via Virgilio. Ma non solo via Marsala.

Tante altre segnalazioni, infatti, sono arrivate nelle ultime ore.

Partendo da Nubia e finendo al centro storico di Trapani – più precisamente Via Libertà- o ancora via Tersicore, dove un tombino è saltato e alcune vie del rione Fontanelle. Oltre, naturalmente, le vie limitrofe di via Marsala.

Al momento non vi sono segnalazioni di danni a cose o persone.

Tanta, invece, è l’indignazione dei cittadini.

Non è, infatti, la prima volta che determinate zone della città si allaghino in così poco tempo.

Un problema alle fognature, sicuramente, che dovrebbe essere sistemato al più presto, …









