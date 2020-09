Prime piogge e subito disagi a Trapani. Il violento acquazzone che si è abbattuto in città intorno alle 14 ha lasciato il segno. In particolare in via Marsala che si è allagata.

A tal punto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ristagni d’acqua anche in altre zone del capoluogo. Insomma ancora una volta Trapani si è fatta trovare impreparata.











