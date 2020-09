“Sicily coast2coast”, il tour di cicloturismo passerà da Castelvetrano

Passerà anche da Castelvetrano il tour della Sicilia in bicicletta denominato “Sicily coast2coast” e aperto gratuitamente a sportivi o semplici appassionati. La data di partenza è fissata per il 25 settembre da Mondello (Palermo) e si attraverseranno tutte le province siciliane in un percorso di circa 1.ooo km totali, diviso in 8 tappe.

Il progetto, oltre ad essere incentrato sullo sport e alla passione per la bicicletta, mira ad una valorizzazione del territorio in chiave “green”. Gli organizzatori dell’associazione sportiva “Now Team”, infatti, hanno ideato questo percorso che attraversa le maggiori bellezze siciliane tra cui borghi marinari, spiagge, campagne, ma anche luoghi meno conosciuti che racchiudono l’essenza delle tradizioni culturali e paesaggistiche della Sicilia. Ad accompagnare gli appassionati e gli atleti durante il tour ci sarò l’atleta Daniele di Gregoli e l’itinerario sarà interamente video documentato attraverso dei racconti che faranno da cornice alla promozione dei territori, …









Leggi la notizia completa