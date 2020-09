Sicilia, il bollettino del coronavirus del 13 Settembre: 61 nuovi casi, un morto

Oggi, 31 Settembre, ci sono 61 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Effettuati 2726 tamponi. In aumento i nuovi contagiati dunque, rispetto ai 44 di ieri con oltre 4000 tamponi eseguiti.

Gli attuali positivi salgono a 1793: 1656 dei quali in isolamento domiciliare. 137 invece i ricoverati in ospedale (3 in più), di cui 17 in terapia intensiva. I guariti sono invece 14.

Purtroppo si registra un nuovo decesso per Covid-19, avvenuto all’ospedale Civico di Palermo: è la vittima numero 290 della pandemia in Sicilia.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati 5241 i casi totali sull’isola.









