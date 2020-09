Scuola: la ripartenza dell’ITET Garibaldi di Marsala

Inizia con una citazione della scrittrice polacca Olga Tokarczuk, già premio Nobel per la letteratura, il comunicato stampa della Dirigente dell’ITET Garibaldi di Marsala Loana Giacalone che ha descritto il radicale cambiamento che ha investito tutti noi, con queste parole: “Davanti ai nostri occhi si dissolve come nebbia al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi duecento anni… Stanno arrivando tempi nuovi”. Indubbiamente quello che è venuto fuori dal recente periodo di lockdown è una scuola diversa. I care è la parola chiave di una scuola in cui i concetti di “corresponsabilità educativa” e di “alleanza educativa”, resi evidenti e urgenti dalla pandemia e dall’isolamento sociale, diventano fondamentali per una logica reale del cambiamento, in cui dinamismo, svecchiamento, flessibilità, abbandono di logiche didattiche tradizionali e vetuste diventano imperativi categorici. Non siamo più quelli di prima. Mettiamo tutto a capitale.



Il 14 settembre 2020 inizia la fase 2 della …









