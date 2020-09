Ricordate a Marsala le vittime dell’11 Settembre

Il Lions Club di Marsala presieduto dall’Avv. Antonino Arangio ed il Comune di Marsala rappresentato dal Sindaco Dr. Alberto Di Girolamo hanno commemorato le vittime dell’11 settembre 2001. La cerimonia si è svolta presso il “Cippo” commemorativo ubicato nel Largo Vittime dell’11 settembre 2001, a ridosso del Bastione Velasco.

Nel suo discorso il Presidente Arangio ha sottolineato: “La odierna testimonianza di noi Lions non ha il sapore di un voler solo ricordare bensì vuol significare che il Lions, unica organizzazione umanitaria che siede all’ONU, è sempre stato presente là dove è stato necessario ed indispensabile nella logica del WE SERVE e cioè del servire chi si trova nel bisogno, sia esso di qualsiasi natura, per contribuire a costruire un mondo migliore improntato al reciproco rispetto su un piano di parità e reciprocità nonché di comprensione tra le diverse società per consegnare ai giovani un nuovo ordine sociale improntato alla laboriosità, …









