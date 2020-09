In prognosi riservata un giovane tunisino ospite del centro di accoglienza di Sant’Andrea a Valderice.

L’ extracomunitario sarebbe precipitato da una finestra durante un tentativo di fuga. Scattato l’allarme è stato accompagnato in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato trauma cranico.

Ora è ricoverato in gravi condizioni.









