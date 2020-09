Pescherecci in Libia, Toni Scilla (Agripesca): “Si liberino gli equipaggi o blocchiamo la flotta”

“Chiediamo l’immediato rilascio dei marittimi e dei motopescherecci mazaresi sequestrati dai libici. Se il Governo Nazionale non giungerà ad una velocissima soluzione della vicenda siamo pronti ad intraprendere forti, legittime e civili azioni di protesta a difesa dei pescatori siciliani, che potrebbero sfociare anche nel blocco dell’intera flotta peschereccia”.

Così Toni Scilla, Presidente Agripesca Regione Sicilia che aggiunge: “Come marineria siciliana abbiamo già pagato un prezzo altissimo per questa maledetta guerra del pesce nel Canale Di Sicilia, sia in termini prettamente economici come il sequestro del pescato o addirittura la confisca dei pescherecci, sia purtroppo come perdita di vite umane. Servono un Governo Nazionale ed una Europa che sappiamo con autorevolezza e competenza ripristinare una adeguata politica socio economica nel cuore del Mediterraneo in grado di tutelare gli interessi della pesca siciliana e non solo. Negli ultimi anni il peso politico ed istituzionale dell’Italia a Tripoli, ma …









