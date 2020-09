Partanna, stasera andrà in scena lo spettacolo “A Testa Sutta”

Oggi 13 settembre alle ore 19.00 presso il Castello Grifeo di Partanna andrà in scena lo spettacolo di Luana Rondinelli con l’attore Giovanni Carta.

A Testa Sutta.

“Come ogni opera di buona narrativa, solleva molte domande, su cui probabilmente lo spettatore si troverà a riflettere solo al termine dello spettacolo, perché l’intensità del testo e della recitazione di Giovanni Carta rendono impossibile non pendere dalle labbra dell’attore.”

Vincitore di numerosi premi a livello nazionale, un’occasione da non perdere per alimentare e nutrire le nostre coscienze come a volte solo il teatro sa fare.

Ingresso libero con mascherina, fino ad esaurimento posti.

