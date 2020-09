Pantelleria, sono sette gli sbarchi di immigrati avvenuti da mercoledì scorso

Sono 50 i clandestini sbarcati a Pantelleria e trasferiti al centro accoglienza. In totale sono sette gli sbarchi avvenuti in varie località dell’isola, Martingana, Scauri e Sateria.

I migranti sono arrivati con barche di quattro, cinque metri al massimo che avevano a bordo dieci, dodici persone. I migranti sono tutti maschi sedicenti tunisini, alcuni di loro sono minorenni di 16-17 anni.

Il centro di primia accoglienza per i migranti a Pantelleria, può ospitare al massimo 30 persone, ma la situazione è critica. Attualmente sono 87 i migranti ospitati presso la l’ex caserma dell’esercito “Barone”. Da mercoledì sono diverse le persone rintracciate in mare e a terra da parte delle forze di Polizia dell’isola. I Carabinieri dell’isola hanno rintracciato più di 50 migranti migranti sparsi sul territorio dopo essere approdati clandestinamente sulle coste dell’isola.









