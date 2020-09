Nuovo Codice della Strada: autovelox in città, bici e multe. Ecco cosa cambia e le critiche dell’Aci 

Autovelox anche nei comuni, le biciclette protagoniste e le multe non solo dai vigili. Sono queste alcune delle novità previste dal Decreto Semplificazioni che proseguendo l’iter parlamentare sta giungendo alle importanti novità per quanto riguarda il nuovo Codice della Strada.

Per la prima volta il Codice della Strada prevederà l’installazione degli autovelox entro i confini cittadini. Fino ad oggi gli autovelox erano vietati in città. Ora sono pronti a debuttare sulle strade urbane di quartiere e locali, ma solo con l’autorizazione del Prefetto. Sull’autovelox in città sarà il Prefetto a decidere, analizzando (come sottolineato sul sito dell’ASAPS) “incidenti avvenuti e sulle loro cause” lungo le strade del Comune.

Altra novità che riguarda il nuovo Codice della Strada sono le biciclette, per le quali il Governo pare aver avuto ben più di un occhio di riguardo. Le bici potranno andare contromano e non solo. Previa autorizzazione del Sindaco e …









Leggi la notizia completa