Mazara, Tonnarella, anziano deceduto in mare a causa di un malore

A causa di un malore mentre il faceva il bagno in mare. E’ deceduto così un anziano mazarese nel primo pomeriggio di ieri a Tonnarella. Erano circa le 15,30 quando nei pressi del Lido Baywatch alcuni bagnanti di sarebbero accorti di un uomo riverso in acqua, a pochi metri dalla riva.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’autoambulanza che staziona davanti la guardia medica della vicinissima Via del Mare. Sul posto anche una pattuglia della Guardia Costiera.

E’ stato effettuato un tentativo di rianimazione all’interno della stessa ambulanza (in foto copertina ambulanza sul luogo del tragico evento) ma non c’è stato niente da fare per P.G., 77 anni, originario di Alcamo ma da anni residente a Mazara del Vallo dove titolare di una farmacia.

Sul posto è arrivato il medico legale che, alla presenza dei familiari (anche loro in spiaggia) ha constatato il decesso dell'









